Austral migliora il comfort Al vertice c’è il Full-hybrid

Renault Austral si rinnova, portando un comfort superiore ai vertici del segmento con il suo modello full hybrid. Questo restyling non solo ne esalta l’identità moderna e distintiva, ma introduce dettagli di design innovativi che richiamano i modelli di punta come Rafale ed Espace. Gli interni, pensati per il massimo benessere, offrono sedili anteriori...

Renault Austral evolve in profonditĂ , proponendo con un’identitĂ piĂą chiara, moderna e in linea con i recenti modelli di punta della casa, come Rafale ed Espace. Il restyling coinvolge il frontale e il posteriore, ora caratterizzati da una nuova firma luminosa, linee piĂą tese e superfici pulite. Le fiancate sono arricchite da elementi nero lucido che aggiungono dinamismo e contrasto. L’abitacolo segue la stessa filosofia: i sedili anteriori sono stati ridisegnati per migliorare il supporto e il comfort, mentre l’infotainment OpenR Link con Google integrato riceve aggiornamenti funzionali e grafici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Austral migliora il comfort. Al vertice c’è il Full-hybrid

In questa notizia si parla di: austral - comfort - migliora - vertice

Austral migliora il comfort. Al vertice c’è il Full-hybrid.

Austral migliora il comfort. Al vertice c’è il Full-hybrid - Renault Austral evolve in profondità, proponendo con un’identità più chiara, moderna e in linea con i recenti modelli di ... quotidiano.net scrive

Renault Austral Full Hybrid E-Tech 200, evoluzione di stile e comfort - Salendo a bordo, si entra in un mondo fatto di materiali ricercati, scelte funzionali e soluzioni che raccontano un’idea di comfort raffinato ... Scrive autotoday.it