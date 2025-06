Aurora Maniscalco morta a Vienna i testimoni e la caduta dal terzo piano | per la polizia il caso è chiuso

La tragica scomparsa di Aurora Maniscalco a Vienna ha scosso l’opinione pubblica. Testimoni parlano di una caduta dal terzo piano, mentre la polizia chiude il caso 232 senza autopsia, considerando il tutto un suicidio. Ma cosa si nasconde dietro questa decisione? La verità potrebbe essere più complessa di quanto sembri, lasciando spazio a molte domande irrisolte e a un mistero ancora da chiarire.

