Aumentati i fondi per l' agricoltura in montagna Valbonesi Pd | Sostegno raddoppiato

Un investimento deciso per la montagna valbonesi, con circa 74 milioni di euro del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr) destinati a potenziare l'agricoltura di montagna. La scelta, condivisa dal consigliere regionale Pd Daniele Valbonesi, raddoppia le indennitĂ compensative per chi opera in territori difficili, rappresentando un passo importante verso uno sviluppo piĂą equo e sostenibile. Una strategia che dimostra come il territorio possa diventare protagonista di una crescita concreta e duratura.

Circa 74 milioni dei fondi europei del Feasr sono stati dirottati dalla Regione al sostegno all'agricoltura di montagna. Una scelta che viene condivisa dal consigliere regionale Pd Daniele Valbonesi: "Raddoppiate le indennitĂ compensative per chi lavora in territori rurali e montani. Una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

