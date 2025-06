Aumenta la Tari a Cerignola restano le agevolazioni per le fasce più deboli

La recente delibera del Consiglio comunale di Cerignola segna un passo importante nella gestione finanziaria locale, con l’aumento della Tari per il 2025 ma anche l’impegno a mantenere le agevolazioni per le fasce più deboli. Un equilibrio delicato tra esigenze economiche e tutela sociale che riflette la volontà di rispondere alle sfide del presente, senza dimenticare chi ha più bisogno. La riflessione politica non può non partire dal passato…

Durante la seduta del Consiglio comunale del 27 giugno è stato ridefinito il gettito Tari, la tassa sui rifiuti, per l’anno 2025 nel comune di Cerignola. “La riflessione politica non può non partire dal passato. Il deliberato che abbiamo assunto è strettamente collegato agli effetti politici. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: tari - cerignola - aumenta - restano

Nella seduta straordinaria del prossimo Consiglio comunale si discuterà circa l'adeguamento delle tariffe della TARI, ed è previsto un aumento che andrà a pesare sui cittadini.... ? Leggi l'articolo Vai su Facebook

San Severo, Sderlenga contro la Giunta Colangelo: Dopo un anno solo aumenti, ora nuova stangata Tari in arrivo; Cerignola, emergenza rifiuti nei quartieri: Dercole scrive al prefetto e accusa il Comune di inerzia.

Dercole: «Bonito aumenta la Tari del 20%» - Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... Secondo lanotiziaweb.it

La TARI aumenta ancora, ma dal Governo nessuna risposta. "Tutta colpa dell'inflazione" - Nonostante le promesse, da Roma non arriva nessuna risposta, mentre il carovita schizza alle stelle ... Segnala giornalelavoce.it