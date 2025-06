Audi A5 e-hybrid alza l’asticella La qualità è al top

L'Audi A5 e Hybrid ridefinisce gli standard nel segmento delle plug-in premium, unendo eleganza e tecnologia all'avanguardia. Prima vettura a sfruttare la piattaforma modulare PPC, questa berlina o Avant offre una performance elettrificata senza precedenti, con motori potenti e un design raffinato. Scopri come Audi alza l’asticella della qualità , portando l’esperienza di guida a nuovi livelli di eccellenza. La perfezione, ora, è a portata di mano.

di Francesco Forni Audi A5 e-hybrid alza l’asticella nel segmento delle plug-in premium. Prima vettura alla spina a sfruttare la piattaforma modulare PPC, la nuova A5 – disponibile sia in variante berlina che Avant – affianca alla raffinatezza tipica del Marchio un’inedita efficienza elettrificata. Il powertrain combina un 2.0 TFSI a ciclo Miller con un motore elettrico sincrono a magneti permanenti. Le versioni proposte sono due: 299 CV e 450 Nm, oppure 367 CV e 500 Nm, con trazione integrale quattro ultra e cambio S tronic a 7 rapporti. Le prestazioni parlano chiaro: 0-100 kmh in 5,9 secondi e 5,1 per la più potente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net