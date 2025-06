Au revoir Bonny | va all' Inter | affare da 26 milioni di euro

Dopo una lunga trattativa, Ange Yoan Bonny si è ufficialmente trasferito all'Inter per 26 milioni di euro, segnando un importante passo nella sua carriera. Con 115 presenze e 15 gol tra Parma e altre competizioni, il giovane talento promette di portare energia e talento ai nerazzurri. Un affare da 26 milioni che potrebbe riscrivere le sorti del suo futuro nel calcio italiano.

Ange Yoan Bonny è un calciatore dell'Inter. La lunga trattativa si è conclusa in serata, sabato 27 giugno. Al Parma 23 milioni di parte fissa più 3 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Bonny lascia il Parma dopo 115 presenze e 15 gol complessivi tra Serie B, Coppa Italia e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

bonny - milioni - inter - revoir

