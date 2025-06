Atti vandalici nel centro storico | identificato il responsabile grazie alle telecamere

Grazie alle telecamere di sorveglianza, Buccino ha individuato il responsabile degli atti vandalici nel centro storico, dimostrando come la tecnologia possa essere un potente alleato nella tutela della nostra città. Il sindaco Pasquale Freda esprime la propria soddisfazione: "Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa importante operazione di tutela e sicurezza." La comunità può così riprendersi il suo patrimonio, più forte e più unita che mai.

