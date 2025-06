Atti osceni in biblioteca a Perugia | denunciato un uomo di 50 anni

In un episodio che ha sconvolto la tranquilla atmosfera di una biblioteca di Perugia, un uomo di 50 anni è stato denunciato per atti osceni. Le studentesse universitarie, in cerca di concentrazione e cultura, si sono trovate coinvolte in un episodio sgradevole che ha scosso la comunità accademica. La pronta reazione delle forze dell'ordine ha dimostrato ancora una volta l'importanza di tutelare i luoghi di studio e rispetto.

Gli agenti della Polizia locale di Perugia sono intervenuti nei giorni scorsi presso una delle biblioteche comunali della città, in seguito alla segnalazione di tre studentesse universitarie ventenni e fuori sede. Le ragazze hanno denunciato i comportamenti inappropriati di un uomo che si trovava. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: perugia - denunciato - uomo - atti

Cellulare rubato e 51enne denunciato per ricettazione a Perugia, come è stato rintracciato in poco tempo - A Perugia, un uomo di 51 anni è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato rintracciato in tempi record grazie alla geolocalizzazione.

CAMPOBASSO. Violenze in famiglia, braccialetto elettronico per una 40enne ucraina e due uomini Tre le ordinanze di misure cautelari eseguite dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato per episodi gravi di maltrattamenti familiari e atti persecutori, a tutela delle v Vai su Facebook

Si masturba davanti a tre studentesse in biblioteca. Uomo di 50 anni denunciato per atti osceni in pubblico; Perugia, si masturba in una biblioteca di fronte a tre studentesse: denunciato; Rapina a Fontivegge di Perugia, denunciato un uomo di 43 anni.

Si masturba davanti a tre studentesse in biblioteca. Uomo di 50 anni denunciato per atti osceni in pubblico - E' successo in una delle biblioteche comunali di Perugia dove l'uomo, 50enne e residente in città, e ... Lo riporta corrieredellumbria.it

Perugia, si masturba in una biblioteca di fronte a tre studentesse: denunciato - Un uomo di circa cinquant’anni, residente a Perugia, è stato denunciato dalla polizia municipale del capoluogo umbro per molestie e atti osceni in luogo pubblico dopo essersi reso protagonista di un g ... Riporta umbria24.it