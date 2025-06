Attenti al ragazzino | all' Open d' Italia comanda Couvra

Attenzione agli occhi puntati sull’Open d’Italia, dove il giovane talento francese, appena 22enne, domina la classifica dopo tre intense giornate al Golf Club Argentario. Con un gioco impeccabile e una determinazione da veterano, si prepara a scrivere il suo nome nella storia del torneo. La battaglia si fa serrata, con Saddier e Chacarra pronti a sfidarlo: chi si laureerà campione?

Il giovane francese, appena 22 anni, in testa dopo la terza giornata al Golf Club Argentario. Secondi un altro francese, Saddier, e lo spagnolo Chacarra.

