Atletica un’Italia a ritmo Coppa Europa Una sola vittoria in tre giorni ma conta la regolarità

L’Italia si distingue ai Campionati Europei a squadre 2025 di atletica, dimostrando costanza e determinazione. Con una sola vittoria in tre giorni, la chiave del successo risiede nella regolarità delle prestazioni. Dopo 25 degli 37 eventi, gli azzurri guidano la classifica generale, mantenendo vive le speranze di conquista. Alla vigilia dell’ultima giornata, il futuro è ancora tutto da scrivere, e gli italiani sono pronti a dare il massimo per ...

Dopo 25 dei 37 eventi previsti, l’Italia si trova al comando della classifica generale ai Campionati Europei a squadre 2025 di atletica. Gli azzurri si presentano alla vigilia dell’ultima giornata con un discreto (ma poco rassicurante) margine di 24 punti sulla Germania, 33.5 sulla Polonia, 36.5 sui Paesi Bassi, 38 sulla Gran Bretagna, 41 sulla Spagna padrona di casa e 59.5 sulla Francia. I campioni in carica sono dunque pienamente in corsa per un clamoroso bis nell’ex Coppa Europa, dopo lo storico primo trionfo di due anni fa a Chorzow. La nostra Nazionale sta facendo la differenza con la regolarità, collezionando tanti piazzamenti di rilievo nella top5 e riscontrando meno “buchi” rispetto ad altri competitor come Paesi Bassi e Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it