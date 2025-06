Atletica Sara Fantini chiude quarta nel martello e l’Italia continua la rimonta agli Europei a squadre

Sara Fantini, non al massimo della forma, conquista comunque un importante quarto posto nel lancio del martello agli Europei a squadre 2025 di Madrid. Con questa prestazione, l’atleta emiliana dona 13 punti all’Italia, spingendola più vicino alla vetta dei Paesi Bassi e rafforzando la sua rimonta. Una prova che dimostra come anche nelle difficoltà , la determinazione possa fare la differenza, confermando il suo ruolo chiave nel team azzurro.

