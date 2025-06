Atletica Lorenzo Simonelli si immola per la causa! 110hs in crescita solido nella 4×100!

Lorenzo Simonelli si distingue come esempio di dedizione e passione nello sport. Con determinazione, il giovane atleta romano ha dato tutto per la maglia azzurra, regalando emozioni e orgoglio alla nazionale italiana durante gli Europei a squadre 2025 a Madrid. La sua prestazione nei 110 ostacoli e nella staffetta testimoniano il suo spirito di sacrificio e la crescita costante. Il suo impegno ci ispira a credere nei sogni e a lottare con coraggio per ogni obiettivo.

Lorenzo Simonelli comincia a vedere la luce in fondo al tunnel e si ritaglia un ruolo da assoluto protagonista sulla pista dello stadio Vallehermoso di Madrid nell’esaltante rimonta inscenata dall’Italia durante la terza giornata degli Europei a squadre 2025 di atletica. Il romano si è sacrificato infatti per la causa azzurra, ottenendo un prezioso secondo posto nei 110 ostacoli e poi ben figurando anche come ultimo frazionista della 4×100. Il primatista nazionale dei 110hs è stato costretto dunque ad un doppio impegno ravvicinato nella serata madrilena, per dare una mano ad una staffetta veloce tricolore in piena emergenza dopo i vari problemi fisici delle ultime settimane e l’infortunio rimediato ieri da Lorenzo Patta (lesione muscolare al bicipite femorale) durante la prova individuale sui 100. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Lorenzo Simonelli si immola per la causa! 110hs in crescita, solido nella 4×100!

In questa notizia si parla di: atletica - lorenzo - simonelli - causa

Atletica, Lorenzo Simonelli e Ayomide Folorunso tengono a battesimo la Grand Slam Track - Lorenzo Simonelli e Ayomide Folorunso sono pronti a brillare nella terza tappa della Grand Slam Track, la nuova lega di atletica che sta facendo scalpore nel panorama sportivo.

La Lega francese ha deciso di retrocedere d'ufficio l'Olympique Lione in Ligue 2 a causa di inadempienze finanziarie. L'OL era già stato colpito da una retrocessione provvisoria lo scorso novembre, dopo aver accumulato ingenti debiti e, sebbene abbiano da Vai su Facebook

Apeldoorn 2025: tutte le sfide maschili; Nanchino: gli azzurri per i Mondiali indoor; Simonelli quinto con 1355 a Filadelfia nei 110 H del Grand Slam Track.

Ora per ora Video Foto Atletica Ciclismo Ginnastica Golf Hockey NFL Nuoto Rugby Scherma Vela - Nelle prime due gare Furlani terzo nel lungo e Simonelli secondo nei 110 H portano l'Italia al secondo posto provvisorio ... Riporta msn.com

L'Italia inizia il terzo giorno di Coppa Europa con due podi: Lorenzo Simonelli e Mattia Furlani - Punti pesanti per la spedizione azzurra, che incamera i podi di Mattia Furlani nel lungo e Lorenzo Simonelli nei 110 hs. Scrive eurosport.it