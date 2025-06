Atletica l’Italia vola in testa agli Europei a squadre! Simonelli Saraceni Furlani e Sioli guidano gli azzurri

L'Italia dell'atletica punta con determinazione e passione verso la vittoria agli Europei a squadre, grazie alle straordinarie prestazioni di Simonelli, Saraceni, Furlani e Sioli. Con una leadership salda in classifica e un margine significativo sui avversari, gli azzurri sono pronti a dare il massimo nell’ultima sfida decisiva. La speranza di difendere il titolo di due anni fa alimenta il loro spirito, ma l'ultima giornata sarà durissima e bisognerà ...

L’Italia vola in testa alla classifica generale degli Europei a squadre al termine della terza giornata, svettando con 290 punti e acquisendo un discreto margine di vantaggio nei confronti di Germania (266), Polonia (256,6), Paesi Bassi (253,5), Gran Bretagna (252) e Spagna (249). La formazione guidata dal DT Antonio La Torre sogna di difendere la ex Coppa Europa conquistata due anni fa a Chorzow, ma l’ultima giornata sarà durissima e bisognerà lottare gara dopo gara, punto dopo punto, per provare ad alzare nuovamente al cielo il prestigioso trofeo. Il sabato degli azzurri è stato solidissimo, anche se non sono arrivate vittorie (l’unico successo di questa spedizione resta quello di Nadia Battocletti sui 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, l’Italia vola in testa agli Europei a squadre! Simonelli, Saraceni, Furlani e Sioli guidano gli azzurri

Eloisa Coiro centra un ottimo terzo posto negli 800 e l’Italia vola in testa agli Europei a squadre! - Vai su X

Atletica: Europei a squadre; Italia è prima dopo la 3/a giornata - L'Italia è in testa alla classifica dopo la terza e penultima giornata del campionato Europeo a squadre di Madrid, un sabato che ha visto gli azzurri conquistare tanti punti importanti e recuperare be ... Riporta ansa.it

Europa di atletica, l’Italia vola in testa: Saraceni e Sioli trascinano gli azzurri - MADRID – L’Italia si conferma protagonista assoluta alla Coppa Europa per Nazioni, chiudendo la terza giornata con un vantaggio che, seppure ridotto dalla rimonta tedesca, resta solido. Scrive informazione.it