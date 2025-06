Atletica la 4×100 femminile risponde presente agli Europei a squadre | Italia sempre in testa alla generale

L’Italia dell’atletica femminile continua a brillare agli Europei a squadre di Madrid, consolidando il suo ruolo di protagonista. La 4×100 donne, con un team rinnovato e determinato, ha raggiunto un solido quarto posto con il tempo di 42.58, dimostrando ancora una volta la forza e la competitività del nostro movimento. La staffetta veloce tricolore si conferma un’eccellenza italiana—un risultato che alimenta l’orgoglio e la passione per l’atletica azzurra.

L' Italia continua a recitare un ruolo da protagonista allo stadio Vallehermoso di Madrid e conquista un piazzamento solido anche nella 4×100 femminile ai Campionati Europei a squadre 2025 di atletica. Il rinnovato quartetto azzurro (per l'ordine delle frazioniste) composto da Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Zaynab Dosso si è attestato infatti in quarta posizione assoluta con un buon tempo di 42.58. La staffetta veloce tricolore ha ben figurato nel suo complesso, portando il testimone al traguardo (primo obiettivo in ottica Coppa Europa) e raccogliendo 13 punti molto importanti per consentire al team italiano di chiudere la penultima giornata della manifestazione al comando della classifica generale con un discreto margine sulla concorrenza.

