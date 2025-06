Atersir smentisce il suo tecnico | Dichiarazioni sbagliate Alimentano accuse infondate

Le tensioni tra Atersir e i suoi rappresentanti si fanno sempre più evidenti, dopo le dichiarazioni di Mario Ori sulla Tari a Reggio Emilia. L’agenzia si affretta a smentire le affermazioni del responsabile, sottolineando l’importanza di chiarire i fatti e di evitare accuse infondate che rischiano di creare confusione tra cittadini e stakeholder. Scopriamo insieme come si svolgeranno i prossimi sviluppi di questa intricata vicenda.

Le parole pronunciate nel corso della Commissione consiliare relativa all'aumento delle tariffe della Tari da Mario Ori, responsabile di Atersir per il servizio rifiuti a Reggio Emilia, e pubblicate nell'edizione di ieri, hanno generato una pronta risposta dalla stessa agenzia. " Atersir - si legge nella nota - ritiene necessario fornire le dovute precisazioni legate alla partecipazione di un funzionario abitualmente non incaricato di questo compito che ha rilasciato dichiarazioni non in linea con lo standard comunicativo e tecnico, non pertinenti e che hanno generato una rappresentazione distorta dei fatti, alimentando accuse infondate".