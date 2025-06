ATALANTA UNDER 23 Da Cortinovis a Diao I reduci della B nel taccuino di mister Modesto

L'Atalanta U23 si appresta a vivere un'altra stagione all'insegna della continuità, con mister Francesco Modesto ancora al timone per la terza volta consecutiva in Serie C. Tra giovani promesse e ritorni di ex compagni, il team bergamasco si prepara a scrivere nuovi capitoli, affrontando le sfide di un campionato ricco di opportunità e talento. Ma quali sono le ultime novità e i protagonisti da tenere d'occhio?

Nel segno della continuità l’ Atalanta U23 si prepara alla sua terza stagione consecutiva in Serie C ripartendo dal confermato mister Francesco Modesto. Peraltro ex compagno di squadra al Genoa del neo tecnico nerazzurro Ivan Juric. Scontata la partenza del 21enne cannoniere serbo Vlahovic, atteso dalla Serie B dove ha offerte. Discorso analogo per l’altro bomber, il bergamasco-brasiliano Vavassori, 20 anni a dicembre: lo cercano Bari e Juve Stabia per un prestito annuale in B. Nel nuovo gruppo ci saranno giocatori del 2006, 2007 e forse persino del 2008. Da valutare la possibilità di inserire alcuni ragazzi reduci dalla Serie B come il 23enne difensore Cittadini, di rientro dal Frosinone, il 23enne centrocampista Zuccon, dalla Salernitana, il 19enne mediano Mendicino (già titolare due anni fa con Modesto) dal Cesena e il 20enne attaccante spagnolo Diao, dal Granada. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ATALANTA UNDER 23. Da Cortinovis a Diao. I reduci della B nel taccuino di mister Modesto

