Assurdo chiedere di dichiararsi antifascisti

In un Paese che si vanta di essere una democrazia, è sorprendente dover dichiararsi antifascisti per poter utilizzare spazi pubblici. La richiesta del Comune di Vezzano, inserita in una delibera comunale, solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sulla tolleranza del diverso. Imposizioni di questo genere rischiano di limitare il pluralismo e mettere in discussione i valori fondamentali su cui si basa la convivenza democratica. Un passo indietro che merita attenzione e riflessione.

Per organizzare eventi in spazi pubblici, il Comune di Vezzano chiede – su delibera del consiglio comunale – la sottoscrizione di una dichiarazione di antifascismo. Un provvedimento che alcuni non condividono. "In un Paese dove la libertà di espressione dovrebbe essere il fondamento della convivenza democratica, fa riflettere e preoccupa la decisione della maggioranza di centro sinistra di imporre a partiti, comitati e associazioni la sottoscrizione obbligatoria di una dichiarazione di antifascismo per poter accedere a spazi e locali pubblici". Lo dichiarano i consiglieri Carlo Tangerini e Enrica Pasquinelli del gruppo di minoranza “Il futuro è adesso”, sottolineando che il Comune ha predisposto un modulo che chiede di compilare anche ai comitati di quartiere prima di qualsiasi iniziativa pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Assurdo chiedere di dichiararsi antifascisti"

In questa notizia si parla di: assurdo - chiedere - dichiararsi - antifascisti

Assurdo chiedere di dichiararsi antifascisti.

Smettete di chiedere a Meloni se è antifascista - la Repubblica - Penso abbia ragione chi sostiene che è diventato inutile chiedere a Meloni di dichiararsi antifascista. Secondo repubblica.it

25 Aprile, Sala: non basta dichiararsi antifascisti, bisogna esserlo - Quotidiano Nazionale - Perché dichiararsi è facile, ma se vuoi essere antifascista per esempio non devi frequentare in Europa persone e ... Riporta quotidiano.net