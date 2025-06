Assumete i precari Lunedì un presidio davanti al tribunale

Lunedì mattina, alle 11, un presidio davanti al tribunale riunirà precari e sindacati per reclamare un diritto fondamentale: la stabilizzazione di tutti i lavoratori coinvolti nei progetti PNRR. FP Cgil e Uil Pa, simboli di una lotta che dura da troppo tempo, vogliono sottolineare l’urgenza di un intervento concreto, a un anno dalla scadenza dei contratti e in vista della prossima legge di bilancio. È il momento di agire, perché il futuro del lavoro è ora.

Fp Cgil, Uil Pa chiedono la stabilizzazione di tutti i precari e indicono per lunedì un presidio, alle 11 davanti al tribunale. "Ad un anno dalla scadenza dei contratto dei precari Pnrr – scrivono i sindacati in una nota – e a sei mesi dall’approvazione della prossima legge di bilancio che dovrà individuare le risorse per la stabilizzazione, riteniamo necessario rilanciare con forza la mobilitazione per chiedere la stabilizzazione di tutte e tutti i 12.000 attualmente in servizio. Il contributo dato dai precari in questi anni all’ammodernamento del sistema giustizia, dalla riduzione dell’arretrato all’innovazione digitale ed organizzativa è innegabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it