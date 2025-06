Associazioni Italia-Israele vergognoso attentato alla sede di Chenàbura - Sardos pro Israele

La Federazione delle Associazioni Italia Israele condanna fermamente il vile attentato alla sede di Chenàbura - Sardos pro Israele a Cagliari, un attacco che macchia la pace e la convivenza. Esprimiamo la nostra solidarietà agli amici colpiti e ribadiamo il nostro impegno nel difendere i valori di rispetto e collaborazione tra le comunità. In un momento così drammatico, è fondamentale unirci per promuovere tolleranza e solidarietà, perché la pace deve prevalere sempre.

La Federazione delle Associazioni Italia Israele esprime la piena solidarietà agli amici dell'associazione cagliaritana " Chenàbura - Sardos pro Israele ", vittime ieri sera di un vile attentato alla sede che li vedeva riuniti per celebrare lo shabbat. Il lancio di un ordigno artigianale fatto esplodere presso la sede già presa di mira con azioni criminali da personaggi non ancora identificati - Bruno Gazzo, sottolinea il presidente nazionale della Federazione Associazioni Italia Israele - avrebbe potuto avere conseguenze più pesanti e drammatiche, e il solo fatto che ciò non sia accaduto non deve autorizzare a cedimenti nella linea di rigore che le autorità preposte alla sicurezza e all'ordine pubblico devono assumere adesso".