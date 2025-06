Assicurazioni dal 1 luglio arriva il modulo Cid digitale

Dal 1° luglio, il mondo delle assicurazioni cambia volto con l’introduzione del modulo CID digitale, una vera e propria rivoluzione per i proprietari di veicoli coinvolti in incidenti stradali. Questa novità semplifica e accelera le procedure di denuncia, garantendo un risarcimento più rapido ed efficiente. Una svolta fondamentale in un contesto in cui, nel 2024, si sono registrati ben 1,8 milioni di sinistri in Italia. La sicurezza e la trasparenza sono pronte a partire da qui.

Piccola rivoluzione sul fronte assicurativo. Dal prossimo 1° luglio, infatti, diventa operativo il modulo Cai digitale, la Constatazione Amichevole di Incidente che i proprietari di autoveicoli coinvolti in un sinistro stradale devono presentare alla propria compagnia assicurativa. Una novità non da poco, considerato che nel 2024 in Italia si sono registrati 1,8 milioni di sinistri stradali, l’80% dei quali liquidati col sistema del risarcimento diretto. Lo ricorda Aiped, Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, che ha partecipato alla consultazione pubblica avviata sul tema dall’Ivass. “Dal 1° luglio 2025 sarà attiva su tutto il territorio nazionale la versione digitale del modulo Cai (ex Cid): le imprese assicuratrici dovranno garantire ai propri clienti la possibilità di compilare il documento tramite app o siti web. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: luglio - modulo - digitale - assicurazioni

Dal 1 luglio al via il modulo Cid digitale - Dal 1° luglio, arriva una vera e propria rivoluzione nel mondo delle assicurazioni auto: il modulo CID digitale.

Pene più severe per chi maltratta gli animali: il 1 luglio 2025 entrerà ufficialmente in vigore la “legge Brambilla”, che introduce nel Codice penale reati specifici per chi maltratta, tortura e uccide gli animali, tutti: animali da compagnia, animali selvatici o da allev Vai su Facebook

Assicurazioni, dal primo luglio operativo il modulo Cai digitale (ex Cid); Dal 1 luglio arriva il Cid digitale: la constatazione amichevole si fa anche online; Constatazione amichevole: dal primo luglio diventa digitale, come funziona.

Dal 1 luglio arriva il Cid digitale: la constatazione amichevole si fa anche online - Dal prossimo 1° luglio, infatti, diventa operativo il modulo Cai digitale, la Constatazione Amichevole di Incidente che i proprietari di autoveicoli coinvolti in un sinistro stradale devono presentare ... Lo riporta ansa.it

Modulo cai digitale operativo dal 1° luglio 2025: cambia la gestione dei sinistri stradali in italia - Dal primo luglio 2025 il modulo cai digitale diventa obbligatorio in Italia, permettendo agli automobilisti di compilare la constatazione amichevole via smartphone o pc, mantenendo però anche la versi ... Da gaeta.it