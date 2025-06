Assegno d' inclusione da luglio stop al contributo | ecco cosa succederà

A partire da luglio, i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi), sostituto del Reddito di Cittadinanza, non riceveranno più il contributo mensile. Con l’ultimo pagamento di gennaio 2024, si chiude questa fase di sostegno economico. Da quel momento, sarà possibile presentare nuove domande o accedere a eventuali altri strumenti di assistenza, lasciando spazio a un nuovo sistema di supporto sociale che il governo sta delineando.

A fine mese i beneficiari che hanno ricevuto l'Adi, l'assegno di inclusione previsto dal governo Meloni in sostituzione dal reddito di cittadinanza, per la mensilità di gennaio 2024 percepiranno il diciottesimo e ultimo pagamento. A partire dal mese di luglio, infatti, sarà possibile presentare.

