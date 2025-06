Assegno di Inclusione | l’INPS spiega i rinnovi e il futuro del supporto

Se sei tra le circa 360 mila famiglie beneficiarie dell’Assegno di Inclusione (ADI), è fondamentale conoscere i prossimi passi. Recentemente, l’INPS ha inviato un SMS importante che annuncia la fine delle prime 18 mensilità e invita a presentare una nuova domanda per continuare a ricevere il sostegno. Rocco Lauria, direttore centrale Inclusione, ha spiegato i dettagli sui rinnovi e il futuro di questa misura di aiuto. Ecco cosa devi sapere per garantire il tuo supporto.

Circa 360mila famiglie che beneficiano dell’Assegno di Inclusione (ADI) stanno ricevendo in queste ore un importante SMS dall’INPS. Il messaggio comunica la conclusione delle prime 18 mensilità e la possibilità di presentare una nuova domanda per continuare a ricevere il supporto. Rocco Lauria, direttore centrale Inclusione dell’INPS, ha chiarito, che la normativa prevede una durata . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

