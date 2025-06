Assegno di inclusione in scadenza arriva il contributo straordinario | a chi è rivolto e perché

L’Assegno di Inclusione, che sostiene circa 360mila famiglie italiane in difficoltà, sta per scadere. In risposta, la ministra Calderone annuncia un contributo straordinario, destinato a chi ha diritto e ne ha bisogno, per garantire continuità e supporto. Cosa deciderà il prossimo Consiglio dei Ministri? Restate con noi per scoprire le novità e le opportunità in arrivo.

Assegno di inclusione in scadenza per 360mila famiglie: la promessa della ministra Calderone. Cosa farà nel prossimo Cdm. Sono circa 360mila i nuclei familiari percettori dell'Assegno di inclusione e che in questi giorni stanno ricevendo un messaggio da parte dell'Inps. " Hai percepito 18 mensilità di Adi. Per riprendere a ricevere la prestazione potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese". (Ansa Foto) – notizie.com Sta accadendo questo perché il decreto legge che istituisce il beneficio prevede che duri appunto, un anno e mezzo.

