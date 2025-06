Assegno di inclusione al via dal 1° luglio le domande di rinnovo | come fare

Se sei tra i circa 360 mila nuclei familiari che percepiscono l’Assegno di Inclusione (Adi), presta attenzione: dal 1° luglio le domande di rinnovo sono aperte. Un SMS dall’Inps ti ricorda di aggiornare la tua richiesta per continuare a beneficiare di questa importante misura di sostegno. Scopri come fare e assicurati il supporto di cui hai bisogno, perché mantenere il beneficio è fondamentale per te e la tua famiglia.

Circa 360 mila nuclei familiari che percepiscono l’Assegno di inclusione (Adi) stanno ricevendo in queste ore un sms firmato Inps: "Hai percepito le 18 mensilità di Adi. Per riprendere a ricevere la prestazione potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese". Lo spiega il dirigente. 🔗 Leggi su Today.it

Assegno di Inclusione (ADI): consulta la data del pagamento di aprile 2025 - L'Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, rappresenta un'importante misura di sostegno per le famiglie in difficoltà economica.

