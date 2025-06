Assegnati nuovi agenti alla questura il sindacato Mp | Non basta

In un contesto di crescente esigenza di sicurezza, l'annuncio di dieci nuovi agenti in provincia di Agrigento rappresenta un passo positivo, ma il sindacato Mp non si ferma qui. Mentre accoglie con soddisfazione le nuove assunzioni, sottolinea la necessità di ulteriori risorse umane per garantire una tutela efficace dei cittadini. Nonostante i progressi, la strada verso una polizia più efficiente richiede ancora impegno e investimenti.

In arrivo dieci nuovi agenti in provincia di Agrigento, il sindacato Mp esprime la propria soddisfazione ma evidenzia la necessità di ulteriori risorse umane. Nel dettaglio 6 agenti andranno al commissariato di Licata, 2 al commissariato di Canicattì e 2 a quello di Palma di Montechiaro "Non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: agenti - sindacato - assegnati - questura

Polizia stradale, il sindacato insorge: "Gli agenti della sottosezione di Bagno di Romagna sono senza divise" - La Polizia Stradale di Bagno di Romagna si trova in condizioni insostenibili, con agenti privi delle divise che rappresentano il loro simbolo di professionalità e rispetto.

Ieri mattina, il Questore di Perugia, Dario Sallustio, ha ricevuto i sei Agenti in prova, assegnati alla Questura di Perugia al termine del 229º corso Allievi Agenti. I giovani poliziotti, provenienti dalle Scuole di Polizia di Piacenza e Trieste, andranno a rinforzare il Vai su Facebook

Il sindacato di polizia: «I rinforzi al commissariato di Montecatini sono rimasti solo sulla carta»; L’allarme del sindacato di polizia: «Modena ha problemi di sicurezza e tanti agenti fuggono dalla città »; Pordenone senza rinforzi: Nessun nuovo agente di polizia, il sistema è in affanno.

Il sindacato di polizia: «I rinforzi al commissariato di Montecatini sono rimasti solo sulla carta» - Montecatini Un danno che ha anche il sapore della beffa: è quello vissuto dal personale del commissariato di Montecatini e, di conseguenza, da tutti i cittadini. Scrive msn.com

Rovito (sindacato Polizia Coisp): "Rinforzi al Commissariato di Montecatini rimangono su carta" - assegnati al Commissariato di Montecatini, per il cui arrivo avevamo forse troppo in fretta gioito, rester ... Segnala valdinievoleoggi.it