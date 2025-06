Aspettando Lucio Corsi La Prima Estate infiamma il parco di Bussoladomani

L’energia è alle stelle nel cuore di Lido di Camaiore, dove il parco di Bussoladomani si trasforma in un palcoscenico di emozioni e musica. Dopo un primo weekend ricco di protagonisti internazionali, il secondo si annuncia ancora più infuocato, con attese per il tanto atteso ritorno di Lucio Corsi. Prepariamoci a vivere un’estate indimenticabile, tra note coinvolgenti e atmosfere uniche che solo la Prima Estate può regalare.

Lido di Camaiore (Lucca), 28 giugno 2025 - Siamo nel cuore del secondo e ultimo weekend de La Prima Estate nel parco di Bussoladomani a Lido di Camaiore. Se nel primo fine settimana sono stati protagonisti St. Vincent, Air, Mogwai e Tv on the Radio, venerdì sera è stata la volta di Moodymann e della serata Club Friday. Moodymann, al secolo Kenny Dixon Junior, firma innovativa e molto amata della musica house, è stato al centro della serata ideata e organizzata in collaborazione con il Kama Kama, che della musica house è stato tempio nazionale negli anni Novanta. In consolle anche Tom Trago e Mario Scalambrin.

La Prima Estate, c’è anche la serata Club Friday in collaborazione con il Kama Kama - La Prima Estate torna a Lido di Camaiore per la sua quarta edizione, dal 20 al 29 giugno, con una line-up stellare che include Kings of Leon, Air, Grace Jones e molti altri.

La Prima Estate inizia venerdì mattina dalle 11:15 nel rooftop di Lido Versilia – UNA Esperienze, a due passi dal Parco BussolaDomani, con il primo appuntamento di HANGOVER, il format di Massimo Coppola di chiacchiere e riflessioni sulla musica. All'inte Vai su Facebook

