Asllani Inter il futuro del centrocampista albanese dipende da Calhanoglu | le ultime

Il futuro di Kristjan Asllani all'Inter rimane incerto, e il suo destino potrebbe dipendere da Hakan Calhanoglu. La dirigenza nerazzurra aspetta un'offerta concreta per il turco, mentre si intensificano i contatti con la Lazio per Rovella. In questo scenario in evoluzione, il centrocampista albanese si trova al centro di una delicata strategia di mercato, pronta a definirsi nei prossimi giorni.

Asllani Inter, il punto sul futuro del centrocampista: l'albanese è il principale indiziato se Calhanoglu dovesse restare. Novità sul futuro di Kristjan Asllani. L' Inter è in attesa di un'offerta concreta di almeno 25 milioni per Hakan Calhanoglu, secondo quanto riportato dal quotidiano TuttoSport. Giovedì, come riferito da Sportitalia, la società nerazzurra avrebbe avviato un primo contatto con la Lazio per Rovella. Il giocatore ha una clausola di 50 milioni, una cifra troppo alta per il club di Viale della Liberazione. Considerando questa valutazione, attualmente non ci sono margini per una trattativa, che potrebbe iniziare solo dopo la cessione di Hakan Calhanoglu.

