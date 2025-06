Asllani futuro incerto! L’Inter segue con attenzione

Il futuro di Kristjan Asllani all’Inter rimane incerto, alimentando attese e interrogativi tra i tifosi nerazzurri. Arrivato dall’Empoli nell’estate 2022, il giovane talento albanese ha faticato a trovare continuità, complici la forte concorrenza e le scelte tattiche di Inzaghi. Ma il mercato è ancora aperto e tutto può cambiare: l’Inter sta valutando attentamente il destino del suo promettente centrocampista.

Il futuro di Kristjan Asllani all'Inter è in bilico. Arrivato nell'estate 2022 dall'Empoli, il giovane centrocampista albanese non è riuscito a imporsi con continuità nel centrocampo nerazzurro. INTERESSE – Nonostante il suo talento, Asllani ha trovato poco spazio, a causa della forte concorrenza in mediana e delle scelte di Simone Inzaghi fino alla passata stagione. In questa sessione di mercato, si fa sempre più concreta l'ipotesi di una cessione. Diversi club italiani, tra cui la Fiorentina, sembrano interessati a prenderlo in prestito o a titolo definitivo. Un trasferimento potrebbe essere la soluzione migliore per garantire ad Asllani il tempo di gioco che gli manca, e per permettergli di crescere come titolare.