Asilo rifiutato per gli ucraini in Uk | Zone sicure tornate a casa vostra

Nel cuore del panorama europeo, le recenti decisioni sul trattamento dei rifugiati ucraini nel Regno Unito scuotono l’opinione pubblica e le istituzioni. La revisione delle linee guida sulla concessione del diritto di soggiorno, accompagnata da polemiche e proteste, mostra come le politiche migratorie siano al centro di un acceso dibattito. Mentre la sinistra britannica si confronta con le proprie scelte, anche Parigi si trova a fare i conti con le sfide dell’austerità. Continua a leggere.

La sinistra britannica ha rivisto le linee guida sulla concessione prolungata del diritto di soggiorno: «Non c’è persecuzione». Ma i profughi assaltano gli studi legali per scongiurare il rischio «limbo».. Nel Regno Unito calano i consensi per Starmer. E ora anche Parigi deve fare i conti con l’austerità.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Asilo rifiutato per gli ucraini in Uk: «Zone sicure, tornate a casa vostra»

In questa notizia si parla di: asilo - rifiutato - ucraini - zone

Asilo rifiutato per gli ucraini in Uk «Zone sicure, tornate a casa vostra» La sinistra britannica ha rivisto le linee guida sulla concessione prolungata del diritto di soggiorno: «Non c’è persecuzione». Ma i profughi assaltano gli studi legali per scongiurare il rischio Vai su X

Asilo rifiutato per gli ucraini in Uk: «Zone sicure, tornate a casa vostra».

La campagna: diritto all'obiezione al militare, asilo in Ue per gli obiettori - Avvenire.it - Al governo di Kiev si chiede di riconoscere il diritto all'obiezione e di rilasciare Vitaly Alexeenko, cittadino ucraino condannato lo scorso 23 febbraio a un anno di carcere per essersi rifiutato ... Si legge su avvenire.it

Assegno per i rifugiati e indennità di affitto: ecco come cambiano le agevolazioni per gli ucraini in Europa - MSN - Con l'attenuarsi dell'esodo ucraino verso l'Europa, i Paesi stanno iniziando a modificare le regole e i benefici in materia di asilo. Segnala msn.com