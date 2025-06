Asili osservati speciali Il piano del Comune | Ventilatori nelle aule

Il caldo torrenziale di giugno sta mettendo a dura prova studenti e insegnanti, specialmente nelle scuole dell’infanzia prive di aria condizionata o ventilatori. Le segnalazioni di disagio tra i più piccoli crescono, evidenziando una criticità che richiede interventi immediati. Il piano del comune per affrontare questa emergenza scolastica rappresenta una sfida cruciale: proteggere i nostri bambini dal caldo e garantire un ambiente più confortevole e sicuro.

di Teresa Scarcella Temperature elevate e classi senza aria condizionata o ventilatori. È il crudele binomio che rende il mese di giugno il più odiato dagli studenti, a maggior ragione dai più piccoli dell’infanzia, da dove nei giorni scorsi sono arrivate segnalazioni di criticità proprio per il caldo sofferto tra i banchi. Sono loro, infatti, quelli più esposti alle alte temperature di questi giorni: le scuole dell’infanzia chiudono il 30 giugno. È proprio qui l’azione in contropiede del Comune per il prossimo anno, quando si provvederà a ‘rinfrescare’ le classi con ventilatori a soffitto e dispositivi portatili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Asili osservati speciali. Il piano del Comune: "Ventilatori nelle aule"

In questa notizia si parla di: comune - ventilatori - asili - osservati

