Ascolti TV | Venerdì 27 Giugno 2025 Il Summer Hits cala al 15.4% 1,96 mln ed è testa a testa con La Notte nel Cuore al 15.6% 1,79 mln

Venerdì 27 giugno 2025 si conferma una serata ricca di emozioni e sfide tra i grandi protagonisti della tv italiana. I dati di ascolto mostrano un testa a testa tra Tim Summer Hits e La Notte nel Cuore, con risultati molto vicini in termini di share e numeri di spettatori. Ma quali programmi hanno prevalso? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli di una serata all'insegna del divertimento e della competizione televisiva.

Nella serata di ieri, venerdì 27 giugno 2025, su Rai1 Tim Summer Hits ha interessato 1.964.000 spettatori pari al 15.4% di share (Buonanotte di 11 minuti a 927.000 e il 10.8%). Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 1.789.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2 Effetto Nicholas intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 White Elephant – Codice criminale incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Habemus Papam segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live Best raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Radio Italia Live – Il Concerto ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 27 Giugno 2025. Il Summer Hits cala al 15.4% (1,96 mln) ed è testa a testa con La Notte nel Cuore al 15.6% (1,79 mln)

In questa notizia si parla di: venerdì - giugno - summer - ascolti

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 6 giugno 2025 - Se sei curioso di scoprire cosa riservano le stelle per te oggi, non puoi perderti l’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 6 giugno 2025.

Ieri e oggi in TV — Ascolti di venerdì 20 giugno 2025: 2,6 milioni (18,7%) per la seconda puntata di Tim Summer Hits; 2,1 milioni (16,7%) per la telenovela turca Tradimento https://ift.tt/QTWMgFz Vai su X

? Tim Summer Hits vs Tradimento Gli ascolti tv di venerdì 20 giugno: https://fanpa.ge/GNfGL. Vai su Facebook

Ascolti TV venerdì 27 giugno: chi ha vinto tra Tim Summer Hits 2025 e La notte nel cuore; Ascolti tv di venerdì 20 giugno: Tim Summer Hits domina il prime time; Ascolti tv ieri venerdì 20 giugno chi vince tra Tim Summer Hits, Tradimento e Quarto Grado: i dati auditel.