ascolti tv 28 giugno 2025

Scopri i numeri che hanno dominato la serata di sabato 28 giugno 2025, tra emozioni e grandi performance televisive. I dati Auditel rivelano quale rete ha conquistato il pubblico e quali programmi sono stati i protagonisti assoluti dell’ultima notte di giugno. Preparati a immergerti in un’analisi dettagliata degli ascolti TV e delle tendenze che hanno segnato il prime time di questo speciale sabato estivo. Ecco tutto ciò che devi sapere.

Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di sabato 28 giugno 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice. Ascolti TV prima serata – Sabato 28 giugno 2025. Analisi della serata. Dati Auditel Ascolti TV del 28 giugno 2025. Ascolti TV prima serata – Sabato 28 giugno 2025. Di seguito i dati Auditel  ufficiali  relativi alla fascia di prima serata  di Sabato 28 giugno: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Una voce per Padre Pio Rai 2 L'incubo di Maggie Rai 3 Palazzina Laf Rete 4 SAPORE DI MARE Canale 5 FIFA CLUB WORLD CUP 2025 – BENFICA – CHELSEA Italia 1 WINDSTORM – CONTRO OGNI REGOLA LA7 Indovina chi viene a cena TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti NOVE Faking It – Bugie criminali In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Analisi della serata.