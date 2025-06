Ascoli accelera sull’innovazione e si conferma capitale start-up

Ascoli si conferma come capitale delle startup, accelerando sull’innovazione e puntando a diventare un polo di eccellenza nel panorama imprenditoriale. Con la realizzazione del Terna Innovation Zone Adriatico, il capoluogo piceno si prepara a diventare un centro nevralgico per ricerca e sviluppo, promuovendo la transizione energetica e stimolando l’ecosistema innovativo dell’Adriatico. Un passo avanti verso un futuro all’insegna di progresso e sostenibilità.

Ascoli capitale delle start up. Nel capoluogo piceno verrà realizzato da parte di Terna dell’Innovation Zone Adriatico: il nuovo polo dedicato alla ricerca e all’innovazione tecnologica per supportare la transizione energetica e allo sviluppo dell’ecosistema imprenditoriale innovativo adriatico. Il Terna Innovation Zone Adriatico, sarà un hub dedicato alla ricerca, alla sperimentazione e alla collaborazione tra startup, Pmi innovative, università e istituzioni, con l’obiettivo di sostenere la crescita dell’ecosistema dell’innovazione e imprenditoriale del territorio in maniera inclusiva e sostenibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it