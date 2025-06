Arte e balletto nel segno della pace Il Dap Festival tra danza e scultura

L’arte e il balletto si incontrano nel segno della pace al Dap Festival, un evento unico che fonde danza e scultura per trasmettere messaggi di armonia e speranza. Giunto alla sua nona edizione, questa rassegna, promossa dall’associazione New Dance Drama, Regione Toscana e Comune di Pietrasanta, promette emozioni profonde sotto la guida di Adria Ferrali e Sara Tartaglia. Questa sera alle 19, al... sarà un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza artistica indimenticabile, dove creatività e pace si incontrano in un abbraccio universale.

Un evento che unisce l’arte della danza a quella della scultura, così come la rassegna, il Dap Festival, che l’organizza e lo ospita, caratterizzandosi per il forte legame che le lega in segno della pace. Il Festival, giunto alla nona edizione, prodotto dall’associazione culturale New Dance Drama, Regione Toscana e Comune di Pietrasanta, con la direzione artistica di Adria Ferrali e quella esecutiva di Sara Tartaglia, vedrà stasera, alle 19, al laboratorio Stagetti, lo spettacolo-invasione estemporanea gratuita “Benedetta, Andrea and the Arts”, con Benedetta Montefiore e Andrea Risso, danzatori del Teatro alla Scala di Milano, guidati dalla raffinata visione coreografica di Emanuela Tagliavia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arte e balletto nel segno della pace. Il Dap Festival tra danza e scultura

