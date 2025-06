Arte e ambiente | sei mesi di creatività e consapevolezza nelle scuole primarie dell’Istituto comprensivo Perugia 14

una coscienza ecologica e stimolare la creatività dei giovani cittadini di domani. Attraverso workshop pratici, visite sul territorio e progetti artistici, i bambini hanno imparato a conoscere e valorizzare il loro patrimonio naturale, trasformando l’arte in un potente strumento di sensibilizzazione ambientale. Un’esperienza che ha acceso nei piccoli una scintilla di responsabilità e passione, dimostrando come educazione e creatività possano davvero cambiare il mondo.

Le scuole primarie di Ponte Felcino, Villa Pitignano, Montelaguardia e Colombella, appartenenti all’Istituto Comprensivo Perugia 14, sono state protagoniste di un percorso laboratoriale innovativo e coinvolgente, che per sei mesi ha intrecciato arte e ambiente con l’obiettivo di sviluppare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: arte - ambiente - mesi - scuole

