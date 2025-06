Arriverà dopo lo svincolo dalla Spal Nador puntello duttile Lo manda Catellani

Arriver224, talento versatile nato a Krefeld, porta con sé un bagaglio di esperienza e duttilità. Dopo aver attraversato le fasi giovanili tra Chievo e Spal, ora si prepara a rafforzare il reparto difensivo di Andrea Sottil. La sua capacità di adattarsi sia come difensore centrale che come mediano lo rende una risorsa preziosa per la squadra. Dalla Germania all'Italia, il suo percorso promette di essere ricco di successi e nuove sfide.

Steven Nador? Noi lo conosciamo bene, possono dire Andrea Catellani e Paolo Mandelli. Infatti i due lo hanno avuto prima al Chievo poi alla Spal, quando erano rispettivamente responsabile del settore giovanile e allenatore della Primavera. Arriva a disposizione di Andrea Sottil un elemento duttile, visto che il ragazzo può fare il difensore centrale e il mediano davanti alla difesa. Dalla Germania, dove Nador è nato a Krefeld il 23 giugno 2002, la sua famiglia di origine togolese decideva di trasferirsi in Francia. A sei anni Steven era già nel Compiègne, squadra dilettantistica, a 16 veniva ingaggiato dal Lilla, dove rimaneva due stagioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arriverà dopo lo svincolo dalla Spal. Nador puntello duttile. Lo manda Catellani

In questa notizia si parla di: nador - spal - duttile - catellani

Spal, quanti addii: Nador a Modena. Murgia al Cluj, via De Gregorio - La SPAL perde un altro pezzo importante: Massimiliano De Gregorio, da due anni alla guida del settore giovanile biancazzurro, si avvicina al Ravenna, prossimo ripescato in C.

Arriverà dopo lo svincolo dalla Spal. Nador puntello duttile. Lo manda Catellani.

He will arrive after the release from Spal. Nador is a versatile prop. Catellani sends him - German but a Togolese national, the sporting director had him at Chievo (where Mandelli trained him) and at the Ferrara club. Secondo sport.quotidiano.net

Spal, quanti addii: Nador a Modena. Murgia al Cluj, via De Gregorio - Massimiliano De Gregorio, da due anni al timone del settore giovanile biancazzurro, ... Si legge su msn.com