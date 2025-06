Arrivano i primi accrediti del bonus da 200 euro su bollette

Arrivano i primi accrediti automatici del bonus da 200 euro su bollette, una misura che mira a sostenere le famiglie più vulnerabili. Da luglio, milioni di cittadini con un Isee fino a 25mila euro riceveranno il sostegno in modo diretto, anche se alcuni dovranno attendere i controlli. La platea stimata si amplia, grazie alle recenti norme che modificano i criteri di calcolo, aprendo nuove possibilità di aiuto per chi ne ha più bisogno.

Arrivano da luglio i primi accrediti automatici per lo sconto sulle bollette: 200 euro per chi ha un'Isee fino a 25mila euro. Non a tutte le famiglie: chi dovrà presentare l'Isee dovrà attendere i controlli sul reddito e la riduzione sulla bolletta arriverà entro 3 mesi. La platea dei destinatari dovrebbe essere secondo le stime tra i 3 e i 5 milioni. Ma potrebbero aumentare considerata la recente norma che elimina dai calcoli Isee i titoli di Stato italiani e dei buoni e libretti e postali fino a un importo di 50.000 euro. La norma è contenuta nel decreto bollette varato di recente che contiene per la parte energia anche aiuti alle imprese, tutele graduali per i vulnerabili, offerte di luce e gas più chiare.

