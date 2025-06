Arriva Inster Cross Il baby fuoristrada è solo a batteria

Arriva Instercross, il baby fuoristrada Hyundai da 232 solo a batteria, compatto e dal look irresistibilmente outdoor. Perfetto per affrontare le sfide della città con agilità , ma anche pronto a conquistare terreni più impegnativi, offrendo quella libertà di movimento e versatilità tipica dei crossover di categoria superiore. In un mondo che si fa sempre più smart e sostenibile, Instercross si propone come la soluzione ideale per i giovani avventurieri urbani, pronti a vivere ogni giorno con stile e autonomia.

di Gianluca Sepe Compatta, versatile e con un look spiccatamente outdoor. Questi gli ingredienti che contraddistinguono Hyundai Inster Cross, declinazione da piccolo fuoristrada del city SUV elettrico del marchio coreano. Una vettura pensata per muoversi agilmente nel traffico cittadino ma anche per garantire quella libertà di utilizzo e quella capacità di adattamento tipicamente ricercate su un crossover di taglia più grande. Qui invece, in 3,84 metri, solo 2 cm in più rispetto alla Inster standard (a causa della presenza di paraurti specifici), c’è tutto lo spazio che occorre per conquistare la giungla urbana oppure trascorrere comodamente un week end fuoripista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arriva Inster Cross. Il baby fuoristrada è solo a batteria

