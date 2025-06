Arrestato in fuga con 15 dosi di cocaina | pusher bloccato nei giardini dell' università

Un giovane pusher tunisino di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso in flagranza mentre tentava di occultare 15 dosi di cocaina tra la vegetazione dei giardini dell'università di Brescia. La scoperta, avvenuta nel cuore del cortile della Facoltà di Giurisprudenza, ha portato all’arresto immediato. Un intervento che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di droga e nella tutela della sicurezza urbana.

È stato sorpreso con 15 dosi di cocaina nascoste in un contenitore di plastica, appena occultato tra la vegetazione del cortile della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brescia. Un 23enne tunisino con precedenti penali e di polizia è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri dagli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: arrestato - dosi - cocaina - università

A spasso con 34 dosi di hashish e 1.400 euro, in casa nascondeva quasi un chilo di droga: arrestato - Un giovane di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri a Bagheria mentre si trovava al volante di un’auto con 34 dosi di hashish e 1.

IN GIRO CON COCAINA E MARIJUNA IN TASCA, PUSHER 18ENNE DI ADRANO ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO La Polizia di Stato ha arrestato un adranita di 18 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marij Vai su Facebook

Caserta, fugge ai Carabinieri con crack e cocaina in tasca: bloccato davanti all’Università e arrestato; Sorpreso in centro con dosi di droga in auto, i carabinieri arrestano pusher in trasferta; Arrestati 5 spacciatori in piazza Scaravilli in pieno giorno | VIDEO.