Arrestati i ragazzini che salivano sui treni per rapinare i passeggeri

Due presunti colpevoli di una serie di rapine ai passeggeri sui treni regionali Milano-Lecco sono stati arrestati. I giovani, specializzati in salire sui convogli per derubare con destrezza vittime impreparate, approfittavano delle soste in stazione per darsi alla fuga. La brillante operazione delle forze dell'ordine ha messo fine a questa serie di episodi, garantendo maggiore sicurezza ai pendolari e riaffermando l’impegno contro la criminalità su rotaia.

Salivano sul treno regionale Milano-Lecco (che transita anche per le stazioni di Monza e Brianza), individuavano la vittima e poi, dopo averle strappato la collana o il braccialetto d'oro, se la davano a gambe levate approfittando della sosta in stazione. Per i due presunti colpevoli sono.

