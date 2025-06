Arrampicata | Laura Rogora va in finale nel lead di Innsbruck Placci out in semifinale

L'atleta italiana Laura Rogora si distingue ancora una volta sulla scena internazionale di arrampicata sportiva a Innsbruck, conquistando un posto in finale nel lead femminile con uno score di 42+. Nonostante il placido out in semifinale, la sua determinazione e bravura sono state premiate, regalando speranze e emozioni agli appassionati italiani. E ora, tutti gli occhi sono puntati sulla finale, pronta a testimoniare il talento di questa straordinaria giovane promessa...

Le qualificazioni e le semifinali delle prove di lead della Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva a Innsbruck sono ufficialmente andate in archivio sulle pareti austriache. Notizie alterne per i colori italiani: ecco come sono andate le cose nel dettaglio, al femminile e al maschile. Femminile Laura Rogora, con lo score di 42+, farĂ parte domani della finale femminile della specialitĂ , in un quadro che l’ha vista sistemarsi nel gruppo del secondo posto, al termine di un’eliminatoria vinta dalla slovena Janja Garbnet che nel boulder, con la vittoria conclusiva, ha giĂ fatto vedere di essere in grade forma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arrampicata: Laura Rogora va in finale nel lead di Innsbruck, Placci out in semifinale

