ariete il muro invalicabile ecco le tre top giocatrici

A muro non si cambia. L’Ariete conferma in blocco il suo reparto centrali e, dopo aver sistemato la regia, con la conferma di Grucka e l’innesto di Betti, la squadra di Nuti si avvicina a grandi passi verso la sua fisionomia definitiva. Confermata Margherita Cecchi a guidare il reparto. Classe 2001 per 179 cm, Margherita è al quinto anno con la maglia pratese e quindi veterana a dispetto della giovane etĂ . Giovane ma esperta e che ha garantito un rendimento di ottimo livello in tutta la stagione scorsa, confermandosi in grande crescita. La maglia dell’Ariete è un po’ una seconda pelle e lo stoicismo dimostrato in alcune fasi della stagione in cui ha giocato pur con un brutto infortunio lo dimostrano piĂą di mille parole. 🔗 Leggi su Lanazione.it