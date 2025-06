Arezzo denunciato per violenza sessuale scatta il Daspo Urbano

Arezzo si stringe intorno alla sicurezza dei suoi cittadini: dopo l'increscioso episodio di violenza sessuale avvenuto nei pressi della stazione, il Comune ha deciso di applicare il "Daspo Urbano", una misura che mira a rafforzare la tutela e prevenire simili situazioni. La città si impegna a garantire un ambiente più sicuro per tutti, dimostrando che la legalità è una priorità imprescindibile.

Arezzo, 28 giugno 2025 – A seguito dei fatti avvenuti nella tarda serata di mercoledì scorso nei pressi della stazione ferroviaria di Arezzo, dove un uomo di colore avrebbe tentato di palpeggiare una ragazza e della successiva lite tra lo straniero e gli amici della giovane che erano con lei, l'uomo è stato prima deferito all'Autorità Giudiziaria per violenza sessuale, poi e scattato anche il Dacur, cd. Daspo Urbano, cioè il divieto di accedere nei luoghi ad alta frequentazione come stazioni ferroviarie, locali pubblici eo aperti al pubblico o esercizi analoghi, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, denunciato per violenza sessuale scatta il "Daspo Urbano"

In questa notizia si parla di: arezzo - violenza - sessuale - daspo

I Lions Club donano al Pronto Soccorso di Arezzo un kit per le vittime di violenza - I Lions Club di Toscana rafforzano il loro impegno sociale donando un importante kit di primo soccorso alle vittime di violenza presso il Pronto Soccorso di Arezzo.

Il fatto al Memorial Mirco Poggini di Arezzo. La vittima ha 18 anni. A picchiarlo il genitore di un ragazzino della Vis Pesaro, identificato dalle forze dell'ordine Vai su Facebook

Arezzo, denunciato per violenza sessuale scatta il Daspo Urbano; Scatta il Daspo urbano nei confronti del 29enne denunciato per aver tentato di palpeggiare una ragazzina in centro; Molesta una 14enne alla stazione di Arezzo, scatta il Daspo Urbano.

Arezzo, denunciato per violenza sessuale scatta il "Daspo Urbano" - Il provvedimento a seguito dei fatti avvenuti nella tarda serata di mercoledì scorso nei pressi della stazione ferroviaria di Arezzo, dove un uomo di colore avrebbe tentato di palpeggiare una ragazza ... Lo riporta lanazione.it

Scatta il Daspo urbano nei confronti del 29enne denunciato per aver tentato di palpeggiare una ragazzina in centro - E' scattato il Daspo urbano nei confronti del 29enne originario di un paese del Nord Africa denunciato per aver tentato di palpeggiare una 14enne nella piazza della stazione ferroviaria di Arezzo. Riporta corrierediarezzo.it