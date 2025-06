Aprilia All Stars Tuono 457 show È qui la festa

L’Aprilia All Stars 2025 è stata una celebrazione indimenticabile di passione e adrenalina, unendo appassionati e star delle due ruote in un evento unico a Misano. Tra emozioni forti e motori infuocati, Aprilia ha dimostrato ancora una volta di essere al vertice, portando in pista le sue migliori creazioni. Un’occasione speciale che ha superato ogni aspettativa, confermando il suo ruolo di protagonista nel mondo delle due ruote. E il meglio deve ancora venire…

Mille emozioni. In pista ma con la strada sempre ben al centro, Aprilia ha festeggiato il suo 2025 girando a Misano con le moto che rappresentano il meglio della propria produzione e lo ha fatto nel corso del maxi-raduno che coinvolge amici, clienti, appassionati e ovviamente le star delle due ruote del marchio di Noale. La quinta edizione di Aprilia All Stars è stata un successo clamoroso che ha battuto tutti i record degli anni precedenti. Oltre ventimila appassionati di motociclismo e motorsport, arrivati, spesso in moto, da tutta Europa, hanno invaso il Misano World Circuit per celebrare Aprilia e la sua storia di marchio europeo più vincente nel Motomondiale, con 299 vittorie.

