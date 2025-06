Appiano Gentile Inter | nerazzurri al lavoro in vista del Fluminense

Appiano Gentile si anima con l’attenzione rivolta all’imminente sfida contro il Fluminense. I nerazzurri, galvanizzati dal successo contro il River Plate e in vista delle prossime tappe del Mondiale per Club, si preparano con attenzione, monitorando infortuni, recuperi e probabili formazioni. Tutti gli aggiornamenti dalla sede dell’Inter offrono uno sguardo completo sulla strategia di Chivu e le sfide che attendono i campioni. La passione nerazzurra non si ferma qui!

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Continua il cammino al Mondiale per Club per la squadra di Chivu, reduce dal successo contro il River Plate. La squadra nerazzurra si trova a Charlotte dove oggi ha ripreso gli allenamenti per preparare la sfida contro il Fluminense valevole per gli ottavi di finale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: nerazzurri al lavoro in vista del Fluminense

In questa notizia si parla di: appiano - gentile - inter - vista

Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro verso la Lazio - A Appiano Gentile, i nerazzurri si preparano intensamente per la sfida contro la Lazio. La redazione offre aggiornamenti su infortuni, tempi di recupero e le probabili formazioni per il prossimo impegno.

Translate post#Inter, il 9 giugno il ritrovo ad Appiano Gentile, partenza per il Mondiale per Club due giorni dopo. La data di inizio ritiro in vista della prossima stagione dipenderà dal percorso nella competizione Vai su X

Emanuele #Corazzi in esclusiva ai nostri microfoni. La sua visione sulla finale di #ChampionsLeague di domani tra #PSG e #Inter e l'atmosfera che si respirava ad Appiano Gentile nel giorno del media day L'INTERVISTA COMPLETA SUL NOSTRO SIT Vai su Facebook

L'allenamento in vista di Como-; Inter, come sta Pavard in vista del Barcellona: cosa filtra da Appiano; Mazzola: Inter, la sofferenza è nel nostro destino. Ma fatemi felice con la Coppa.

PSG Inter Open Media Day pre-finale ad Appiano Gentile: la data - L’appuntamento è fissato per lunedì 26 maggio, presso il BPER Training Centre. Riporta inter-news.it

Inter, Lukaku è arrivato ad Appiano Gentile: la foto con Inzaghi - Inter, Lukaku è arrivato ad Appiano Gentile: la foto con Inzaghi Serie A. Scrive sport.sky.it