Appalti pilotati anche il sindaco di Sanarica si riprende la libertà

Dopo oltre tre mesi di privazione della libertà, il sindaco di Sanarica, Salvatore Sales, riacquista la sua autonomia e dignità. La vicenda, legata agli appalti pilotati e all’imprenditore Marco Castrignanò, ha suscitato grande attenzione nel panorama locale e nazionale. Ora, con il ritorno alla libertà, si apre un nuovo capitolo per la comunità, che spera in trasparenza e giustizia. La vicenda continua a far discutere e a riflettere sulla legalità nelle amministrazioni pubbliche.

SANARICA - Torna un uomo libero, dopo più di tre mesi trascorsi agli arresti domiciliari, il sindaco di Sanarica Salvatore Sales finito nell’inchiesta su appalti pilotati con al centro l’imprenditore Marco Castrignanò. Ieri, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce Stefano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Appalti in cambio di voti e regali, chiuse le indagini sui sindaci di Maglie, Ruffano e Sanarica. 25 RINVIATI A GIUDIZIO! Sindaco e Vicesindaco di Maglie sono uomini di Fitto!

Il gip del tribunale di Lecce ha "alleggerito" la misura cautelare con quella dell'obbligo di firma nei riguardi dei due amministratori coinvolti nelle indagini su un presunto sistema di favoritismi e contropartite illegali che interessa anche Ruffano e Sanarica.

