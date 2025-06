Aperture straordinarie orario continuato | pronti per i saldi

Sei pronto a vivere un’estate all’insegna dello shopping senza precedenti? Le aperture straordinarie e l’orario continuato anticipano l’arrivo dei saldi estivi 2025, che in Lombardia partiranno sabato 5 luglio e dureranno ben 60 giorni. A Morbegno, non perdere “Saldi by night”: negozi aperti fino a tardi per un’esperienza di shopping unica. Prepara la lista e lasciati conquistare dalle offerte imperdibili di questa stagione!

Gli amanti del shopping stanno mordendo il freno. È infatti sempre più vicino l’inizio dei saldi estivi 2025: in Lombardia si parte sabato 5 luglio e si andrà ad oltranza per 60 giorni, fino a martedì 2 settembre. In provincia di Sondrio sono state ideate e organizzate iniziative speciali che si potranno seguire nel primo giorno della stagione dei ribassi. A Morbegno, tutti sono invitati a "Saldi by night": nella città del Bitto negozi aperti dalle 21 fino a mezzanotte. La serata si inserisce nel programma di "Viviamo Morbegno", cartellone allestito dall’associazione mandamentale dell’Unione Commercio e Turismo assieme a Comune e Pro loco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aperture straordinarie, orario continuato: pronti per i saldi

