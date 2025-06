Anziani | 500mila euro per inclusione autonomia e invecchiamento attivo

Un investimento di 500mila euro per promuovere l'inclusione, l'autonomia e un invecchiamento attivo. La Giunta regionale, guidata dall’assessore Massimo Nicolò, ha approvato un innovativo provvedimento che mira a rafforzare il sostegno alle persone anziane, attraverso un processo di co-progettazione tra Regione e Terzo settore. Un passo importante verso una società più solidale e inclusiva, capace di valorizzare il ruolo degli over 65.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità e Politiche sociali e Terzo settore Massimo Nicolò, ha approvato un nuovo provvedimento volto al sostegno delle politiche per la popolazione anziana un procedimento di co-progettazione tra Regione e Terzo settore finalizzato alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: anziani - 500mila - euro - inclusione

Truffatori seriali di anziani si fingevano tecnici del gas o carabinieri: il bottino supera i 500mila euro - Un allarmante fenomeno di truffe agli anziani sta dilagando, con sei malviventi arrestati a Varese dopo aver sottratto oltre 500mila euro.

#VenetoOrientale – Oltre 500mila euro per cultura e servizi sociali Sette progetti, oltre mezzo milione di euro e un obiettivo comune: rafforzare i servizi culturali e sociali nelle aree rurali del Veneto Orientale. È il risultato dell’ultima selezione della Commissione Vai su Facebook

Sei appartamenti per anziani autosufficienti nel complesso di San Biagio: c'è l'ok al progetto; Nove mini-appartamenti per anziani fragili: parte il progetto socio-abitativo da 2,5 milioni; Al via i lavori per la realizzazione degli appartamenti per anziani presso la Residenza Pullé finanziati dal Pnrr.

Benessere degli anziani: da Regione 500mila euro per un nuovo percorso di co-progettazione col Terzo Settore - L’intervento è reso possibile grazie a 400mila euro di fondi ministeriali (Accordo di Programma 2022- Si legge su msn.com

Fondazione CRTrieste, 500mila euro contro povertà e fragilità - Contro la povertà e la fragilità sociale la Fondazione CRTrieste ha messo a disposizione 500mila euro in due bandi per richieste da presentare entro le ore 12 del 31 luglio prossimo, ripartiti in 250m ... Scrive msn.com