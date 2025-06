Anziana sola non può assumere farmaci | ad assisterla la polizia locale

salute e in isolamento, l’anziana si è trovata in difficoltà a reperire i medicinali necessari. La pronta reazione della polizia locale ha permesso di garantire la sua sicurezza e il rispetto delle prescrizioni mediche, dimostrando ancora una volta quanto possa fare la differenza un intervento tempestivo nel territorio.

Una pattuglia della polizia locale di Genova è intervenuta questa mattina presto per prestare soccorso ad un’anziana che, non potendo contare sulla vicina di casa attualmente fuori Genova, aveva la necessità di assumere i farmaci prescritti dal suo medico curante. Affetta da problemi di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

