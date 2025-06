Antonio Citro nuovo presidente della Cna di Salerno

Antonio Citro, il nuovo volto della CNA di Salerno, è stato eletto all’unanimità dall’assemblea, portando con sé entusiasmo e dedizione per rappresentare artigiani e PMI. Con un messaggio di unità e fiducia, ha promesso di creare un ambiente di collaborazione in cui ogni membro si senta parte di una grande famiglia. La sua leadership segna un nuovo capitolo per lo sviluppo locale, rafforzando il ruolo strategico delle piccole imprese nella crescita economica della regione.

Antonio Citro è stato votato all’unanimità dall’assemblea elettiva della Cna di Salerno come nuovo presidente dell’associazione che rappresenta gli artigiani e le piccole e medie imprese. “Voglio che vi sentiate parte di una grande famiglia, in cui si possa trovare un ambiente di fiducia e collaborazione”, ha esordito il neo-presidente, che ha ringraziato gli artigiani che lo hanno scelto quale successore di Lucio Ronca, giunto alla scadenza del suo secondo mandato e che passa alla guida del coordinamento regionale della Cna. Promuovere la trasparenza e la comunicazione, favorire la formazione e la crescita professionale, con uno sguardo particolare al coinvolgimento dei giovani: questo il programma presentato da Citro nel solco del percorso già tracciato dal suo predecessore e dal segretario Simona Paolillo, riconfermata nel suo incarico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

